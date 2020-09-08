Kağızman'da yapımı tamamlanan öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Kağızman ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 534 kişilik üniversite öğrenci yurdunun yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AA muhabirine, Kars ve ilçelerinde eğitimin alt yapısına yatırım yapmaya devem ettiklerini belirterek, Kağızman'da yapımı tamamlanan öğrenci yurdunun kısa süre içinde faaliyete gireceğini söyledi.

Söz konusu yurdun faaliyete girmesiyle Kağızman'da okuyan üniversite öğrencilerinin modern bir ortama kalacağını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Tek kişilik odaları, yemekhanesi gibi çok yönlü yurt 5 yıldızlı otel gibi ferah ve modern şekilde hizmet verecektir. Üniversite öğrencilerimiz Kars'ı ve Kağızman'ı rahatlığından, imkanlarından dolayı tercih edecekler. Dolayısıyla Kağızman'daki bölümleri tercih edecek olan üniversite öğrencilerimizin konaklama sorunu olmayacak. Yurdumuz öğrencilerimiz ve ilçemiz için şimdiden hayırlı olsun."