Kağızman'da Yoğun Kar Yağışı
1 saat önce
Kağızman'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kağızman'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezi ve köyleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde 30 santimi aştı. Özel İdare ve Karayolları ekipleri seferber edilirken köylerde yaşanacak sağlık sorunları için 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bekletiliyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yol da kalırken, köy yollarının kapanmaması için ekipler seferber edildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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