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Kağızman'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

6 saat önce

Kağızman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okul kantinlerini denetledi.

Kağızman'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi, System.String[]

Kağızman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okul kantinlerini denetledi.

Denetimlerde sağlığa uygunluk ve temizlik konusunda yapılan hataların tekrarlanmaması için uyarıda bulunuldu.

Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri, sağlığa uygunluk, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim yaptı.

Okul kantinlerinde hazırlanarak satılan tost, sandviç gibi bozulabilecek gıda maddelerinin insan sağlığı açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çeken ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü, Kağızman, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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