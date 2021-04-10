Kağızman'daki İzzet Aras Camisi bahçesine 350 fidan dikildi - Son Dakika

Kağızman Müftüsü İsmail Durna , İzzet Aras Cami İmamı Subitay Yüce, bazı imamlar ile vatandaşlar, 350 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz