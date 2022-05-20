Kağızman'daki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Kağızman'daki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda resim sergisi açıldı

20.05.2022 13:44
Kağızman'daki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda resim sergisi açıldı

Kağızman ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kağızman ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kaymakam Hamza Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve diğer davetliler, kurdele kesip açılışını yaptıkları sergiyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Sergi sorumlusu görsel sanatlar öğretmeni Ayşen Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerle yıl boyunca yaptıkları çalışmaların, derslerinin meyvesi olduğunu söyledi.

Açılan serginin öğrenciler üzerinde mutluluk yarattığını aktaran Ayhan,"Bu çalışmalar öğrencilerimizin öz güvenlerini artırmak adına olumlu bir uygulama oluyor. Resimlerin beğenilmesi, öğrencilerimizi çok mutlu ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağızman'daki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda resim sergisi açıldı - Son Dakika


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