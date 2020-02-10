Kağızman'dan 4 sporcu milli takımına seçildi - Son Dakika
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Kağızman'dan 4 sporcu milli takımına seçildi

6 saat önce

Antalya'da bin 500 sporcunun katıldığı Minikler ve Yıldızlar Wushu Sanda Tao Türkiye Şampiyonası'nda Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 sporcu milli takıma seçildi.

Kağızman'dan 4 sporcu milli takımına seçildi, System.String[]

Antalya'da bin 500 sporcunun katıldığı Minikler ve Yıldızlar Wushu Sanda Tao Türkiye Şampiyonası'nda Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 sporcu milli takıma seçildi.

Şampiyonaya katılan Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 5'i madalya ile dönerken bunlardan 4'ü ise milli takıma seçildi.

Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ferman Büyükdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu başarıya yoğun gayretler ve disiplinli çalışmalar sonucunda ulaşıldığını söyledi.

Gerek sporcuların, gerekse antrenörlerin bu konuda çok büyük özveri ile çalıştıklarını ifade eden Büyükdağ, "Yetenek ve kabiliyet başarı için yeterli değil, disiplinli çalışma ve iyi bir hoca denetiminde programlı çalışma başarıyı getirir. Sporcularımızın azmi ve gayreti teknik heyetin bilgi ve tecrübesi, bu çok önemli başarıyı getirmiştir." dedi.

Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörleri Aytaç Turan ve Hüseyin Örsçelik'de müsabaka öncesinde kendilerin destekleyenlere teşekkür etti.

Kağızman, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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