Kağızman elması tezgahtaki yerini aldı

Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen yöreye özgü elma, tezgahtaki yerini almaya başladı

Pazarda Kağızman elmasının satışını yapan Cesim Çelik, yaptığı açıklamada, oluşturulan meyve bahçelerinden çiftçilerin ürünlerin toplanmaya başlandığını söyledi.

Kağızman'da da artık çok kaliteli elmaların yetiştirildiğini ifade eden Çelik, "Bahçelerden toplayıp getirdiğimiz elmalar artık pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Kağızman elmalarının lezzet ve aroması hiç bir yerdeki elmalarda bulunmuyor. Bunun bir örneği ise Türkiye'de tek yetişen Kağızman'a has tescilli elması olan uzun elmadır." diye konuştu.

Çelik, elmaların kilogramını 2,5 liradan satışa sunduklarını sözlerine ekledi.