Kağızman Gençlerbirliği Spor Ali Aydoğan ile anlaştı - Son Dakika

Kağızman Gençlerbirliği Spor Ali Aydoğan ile anlaştı

01.01.2021 17:03
Kağızman Gençlerbirliği Spor Ali Aydoğan ile anlaştı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kağızman Gençlerbirliği Spor 'Kemik Ali' lakablı Ali Aydoğan ile anlaştı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kağızman Gençlerbirliği Spor 'Kemik Ali' lakablı Ali Aydoğan ile anlaştı.

Kağızman Gençler Birliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Mavi Beyazlı ekibin Teknik Direktörlüğüne Ali Aydoğan'ın getirildiği belirtildi.

2020-2021 Bal Ligi sezonunda Mavi Beyazlı ekibin teknik patronu olarak görev yapacak olan Ali Aydoğan'la yeni sezon öncesinde Karslı spoır severleri heyecanlandırdı.

Sırasıyla Sirkeci, Ispartaspor, Silivrispor, Zeytinburnuspor Herta Berlin, Adanaspor, Malatyaspor ve süper lig de birçok takımda forma giyen, Türkiye'de alt yapılarda önemli isimleri Türk futboluna kazandıran Ali Aydoğan, Kağızman Gençler Birliği Spor'a BAL Ligi'nde şampiyonluk yaşatmaya geldiğini belirtti. - KARS

Gençlerbirliği, Spor Toto, Kağızman, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor Ali Aydoğan ile anlaştı - Son Dakika Spor


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