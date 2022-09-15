Kağızman'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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Kağızman'da İlköğretim Haftası kutlandı

15.09.2022 11:48
Kağızman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Kağızman ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Kağızman ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, anıta çelenk sundu.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Güner, burada yaptığı konuşmada, ilköğretimin geleceğin temeli olduğunu ifade ederek, "İlköğretimin değerini bilen güçlü eğitim kadromuz ve modern dersliklerimiz sayesinde, Kars'ta başarılı bir eğitim, öğretim dönemi geçireceğimize yürekten inanıyorum." dedi

Yeni eğitim-öğretim döneminde yenilenmiş müfredat, tecrübeli öğretmenlerle modern dersliklerde eğitim vereceklerini anlatan Güner, İlköğretim Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Kağızman, Hisarcık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağızman'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

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