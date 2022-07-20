Kağızman kayısısında rekolte beklentisi 18 bin ton - Son Dakika
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Kağızman kayısısında rekolte beklentisi 18 bin ton

20.07.2022 12:17

Kars'ın Kağızman ilçesinde hasadına başlanan ve yağışlar sayesinde yüksek verim alınan kayısıda 18 bin ton rekolte bekleniyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde hasadına başlanan ve yağışlar sayesinde yüksek verim alınan kayısıda 18 bin ton rekolte bekleniyor.

İriliği ve aromasıyla ilgi gören Kağızman kayısısında üreticiler bu yıl yağışların etkisiyle bereketli bir sezon geçiriyor.

İlçedeki bahçelerde hasat yapan mevsimlik işçiler, mahsulü özenle topluyor.

Geçen yıl ilkbaharda yağışların azlığı ve soğuk hava nedeniyle 5 bin ton ürün elde edilen kayısıda, bu yıl 18 bin ton rekolte bekleniyor. Bu üretimin 11 bin tonu Rusya, Ukrayna, Irak ve İran'a ihraç edilecek, 7 bin tonu ise yurt içine pazarlanacak.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine, Kağızman kayısısının kaliteli bir ürün olduğunu, Rusya, İran, Irak ve Ukrayna'ya satıldığını söyledi.

Önceki yıllara oranla bu yıl kayısı veriminin önemli derecede arttığını ifade eden Günday, "Kayısı verimi geçen yıl ilkbaharda etkili olan soğuk hava ve yetersiz yağıştan olumsuz etkilendi. Bu sene havalar yağışlıydı ve kayısı rekoltemiz güzel. İhracata giden kayısımız çok değerli. Kağızman kayısısı sofralık bir kayısıdır, mayhoş bir tadı var ve aroması çok zengindir." dedi.

Dış satım için ilçede soğuk hava deposuna ihtiyaç duyduklarını dile getiren Günday, Ziraat Odası olarak ihracat tırları için Kağızman'da saha yapacaklarını söyledi.

"Yayla havası var, o yüzden meyveler de güzel"

Üretici Engin Toper de kayısıda bu sene verimin iyi olduğunu, bazı ağaçlardan geçen yıllara göre 2-3 kat fazla ürün aldıklarını belirtti.

Bazı noktalarda tonajın iki katına çıktığını dile getiren Toper, "Geçen yıl kayısı soğuk havanın etkisinde kalmıştı, bu yıl soğuk etkili olmadı. Kağızman'ın üst bölgelerinde müthiş bir kayısı oldu. Meyvede rakım yükseldikçe, aroma daha da atıyor, daha da kaliteli oluyor. Kağızman'da da yayla havası var, o yüzden meyveler de güzel ve lezzetli oluyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağızman kayısısında rekolte beklentisi 18 bin ton - Son Dakika

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