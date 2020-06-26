Kağızman Kaymakamı Çınar, altyapı çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Kars'ın Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, ilçede altyapıya yönelik devam eden bazı çalışmaları inceledi.



Aşağı ve Yukarı Kara Güney köyleri ile Kara Kale ile Tomruktaş köylerinde içme suyu ve yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Çınar, ardından Dut Köyüne geçerek, buradaki dere ıslah çalışmalarını denetledi.

İlgililerden bilgi alan Çınar, burada yaptığı konuşmada, çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü belirterek, "DSİ ve Özel İdaremizce yapılan çalışmaları bugün yerinde inceledik. Amacımız mevcut çalışmaların verimli şekilde tamamlanmasını sağlamaktır. Vatandaşımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak hedefindeyiz." şeklinde konuştu.

Kaymakam Çınar'a, Kağızman Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız da eşlik etti.