Son Kaymakamlar kararnamesiyle Kars 'ın Kağızman ilçesine atanan Kaymakam Okan Daşdan, görevine hızlı başladı. İlçede göreve başlar başlamaz önce kurum müdürleriyle bir araya gelen Daşdan, ardından İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ahmet Ergin ile birlikte Haznedar Polis Özel Harekat Üs Bölgesine ziyaret etti. Özel Hareket polisleriyle bir süre sohbet eden Daşdan, üs bölgesi hakkında İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Engin 'den bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Kağızman, Hisarcık, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaymakam Daştan, üs bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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