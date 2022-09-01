Kaymakam Daştan, üs bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Daştan, üs bölgesinde incelemelerde bulundu

01.09.2022 12:26
Kaymakam Daştan, üs bölgesinde incelemelerde bulundu

Kağızman kaymakamı Okan Daşdan, üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kağızman kaymakamı Okan Daşdan, üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Son Kaymakamlar kararnamesiyle Kars'ın Kağızman ilçesine atanan Kaymakam Okan Daşdan, görevine hızlı başladı. İlçede göreve başlar başlamaz önce kurum müdürleriyle bir araya gelen Daşdan, ardından İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ahmet Ergin ile birlikte Haznedar Polis Özel Harekat Üs Bölgesine ziyaret etti. Özel Hareket polisleriyle bir süre sohbet eden Daşdan, üs bölgesi hakkında İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Engin'den bilgi aldı.

Kaymakam Daşdan, yaptığı incelemelerin ardından üs bölgesinden ayrıldı. - KARS

YORUMLAR
500
Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi Üst araması yapılırken kaçan şüphelinin okul bahçesine attığı çantadan uyuşturucu çıktı Üst araması yapılırken kaçan şüphelinin okul bahçesine attığı çantadan uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA

Kağızman, Hisarcık, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Daştan, üs bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:51 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:45 Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:26:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Daştan, üs bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement