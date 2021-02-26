Kağızman Kaymakamı Turan Soğukoluk'a ziyaret - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Kars Şube Başkanı Mahmut Kaan Ilgar ve Kağızman Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Sinan Çil, Kağızman Kaymakamı Turan Soğukoluk'u ziyaret etti.

Ziyarette, eğitim öğretimdeki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Kaymakam Soğukoluk, ziyaretten dolayı Ilgar ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ilgar ve beraberindekiler daha sonra, İlçe Milli Eğitim Müdür Selim Suat Güner'i ziyaret ederek bir süre görüştü.