Kağızman Kaymakamlığından koronavirüs iddialarına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağızman Kaymakamlığından koronavirüs iddialarına yalanlama - Son Dakika

Kağızman Kaymakamlığından koronavirüs iddialarına yalanlama

6 saat önce

Kağızman İlçe Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğüne dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Kağızman Kaymakamlığından koronavirüs iddialarına yalanlama, System.String[]

Kağızman İlçe Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğüne dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Kars Kağızman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede Kovid-19'a rastlanıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan bilgilerin halk arasında yayıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kağızman'da halkımız arasında 11.03.2020 tarihinde Kağızman Devlet Hastanesinde koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğüne dair asılsız söylemler yayılmıştır. Belirtilen tarihte ve öncesinde böyle bir vaka görülmemiştir. Bu tarz vakaların görülmesi halinde resmi makamlar tarafından gerekli açıklamalar yapılarak halkımız bilgilendirilecektir. Korku ve paniğe sebep olan bu asılsız iddialara halkımızın inanmaması gerektiği düşünülerek basın açıklaması yapılması ihtiyacı duyulmuştur."

Öte yandan, Kağızman Belediyesince de anons yapılarak böyle bir vakanın görülmediği ve bu yöndeki söylemlerin asılsız olduğu konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:32 Kaynak: AA
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