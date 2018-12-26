Son Dakika Haberleri: Kağızman Kuloğlu Köyünde Kütüphane Açılışı Yapıldı

Kağızman Kuloğlu Köyünde Kütüphane Açılışı Yapıldı

1 saat önce

Kağızman'da Kuloğlu Ortaoklunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kağızman Kuloğlu Köyünde Kütüphane Açılışı Yapıldı, System.String[]
Kağızman'da Kuloğlu Ortaoklunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kuloğlu Ortaokulu bünyesinde oluşturulan kütüphanenin açılışını Kaymakam Ercan Öter, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile köy muhtarı yaptı.

Kütüphane açılışı ardından öğrencilerle sohbet eden İlçe Kaymakamı Ercan Öter, kitap okumanın önemine değinerek öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kütüphane açılışı ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi yapan Kaymakam Öter, 1.ve 2.sınıf öğrencilerine kitap okutarak okuma düzeylerini kontrol etti. Öğretmenlere de tavsiyede bulunan Öter, öğrencilerin daha çok kitap okumaya yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:33 Kaynak: İHA

Ercan Öter, Kağızman, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:03:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağızman Kuloğlu Köyünde Kütüphane Açılışı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]