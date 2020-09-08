Kağızman KYK kız ve erkek öğrenci yurdu bu yıl öğrenci alımına başlıyor - Son Dakika

Kars Milletvekili, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kars Milletvekili TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, yaptıkları basın açıklamasında geçici kabul aşamasına gelen ve tefriş malzemeleri hazır olan Kağızman KYK kız ve erkek öğrenci yurdunun, bu yıl öğrenci alımına başlayacağını öğrencilere müjdelediler.

12 bin 500 metrekare alan üzerinde yapımı gerçekleştirilen Kağızman KYK kız ve erkek öğrenci yurdunun 534 kişilik bir kapasiteye sahip olduğunu, mescidi, kantini, tek kişilik odaları, yemekhanesi ile tam donanımlı 5 yıldız otel konforunda ferah ve modern bir yurt olduğunu ifade eden ARSLAN ve KILIÇ, üniversite öğreniminde Kars'ı ve Kağızman'ı tercih eden öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının böylece karşılanmış olduğunu vurguladılar.

Arslan ve Kılıç, Kafkas Üniversitesi Kağızman ilçesi birimlerine toplam 276 yeni öğrencinin yerleşmiş olduğunu, yeni açılan, Optisyenliğin 62, Eczacılık Hizmetlerinin 40, Sağlık Yönetiminin 23, Spor Yönetiminin 57, Sosyal Hizmetlerin 62 ve Sağlık Kurumları İşletmeciliğinin 26 öğrenci tarafından tercih edildiğini, mezunlar hariç olmak üzere mevcut kayıtlı öğrenci sayısının 350 olduğunu belirttiler.

Ek kontenjan sonuçlarının ise 11 Eylül'de açıklanacağını ve yeni gelecek öğrencilerle birlikte bu yıl 300 den fazla öğrencinin alınmış olacağına dikkat çeken Arslan ve Kılıç, AK Parti hükümetleri döneminde Serhat Şehri Kars'ın, ilçeleriyle birlikte gelişen, cazip, gözde ve modern bir şehir olma yolunda önemli bir mesafe kaydettiğini, daha ileri seviyelere taşımak için azim ve gayretle mesai teksif ettiklerini ifade ettiler.

Milletvekilleri, "Yatırım programına alınması, inşaatın kısa sürede bitmesi ve ilçemize gelecek öğrencilere bir an önce hizmet vermesi için takip ettiğimiz KYK yurdumuzun hayırlı olmasını temenni ederken, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'na, Yurtkur Genel Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına, yüklenici firma ve yerelde işin takibini yapan Kağızman Kaymakamlarımız ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" dediler. - KARS