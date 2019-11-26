Son Dakika Haberleri: Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Kars Kağızman merkezli Digor ve İstanbul'da PKK/KCK yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Kars Kağızman merkezli Digor ve İstanbul'da PKK/KCK yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak Suçları kapsamında Kars merkezli Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


Gözaltına alınan şüpheli 9 kişinin ikametgahlarında yapılan aramada, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısına ait kaset ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KARS

Kağızman, Digor, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi
'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:07:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]