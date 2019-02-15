Kağızman Ziraat Odası Başkanlığına Günday, Seçildi
1 saat önce
Kağızman Ziraat Odası Başkanlığına Sülhettin Günday, seçildi.
Kağızman
Ziraat Odası Başkanlığına Sülhettin Günday, seçildi. Halk Eğitimi Merkezi
Salonunda yapılan seçimde 6 aday yarıştı. 71 delegenin 26'sının oyunu alan Sülhettin Günday başkan seçildi.
Kağızman Ziraat Odası Başkanı olan Günday, yaptığı konuşmada, tüm destekçilerine teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçime, muhtarlar, delegeler, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:51 Kaynak: AA
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