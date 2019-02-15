Son Dakika Haberleri: Kağızman Ziraat Odası Başkanlığına Günday, Seçildi

Kağızman Ziraat Odası Başkanlığına Günday, Seçildi

1 saat önce

Kağızman Ziraat Odası Başkanlığına Sülhettin Günday, seçildi.

Kağızman Ziraat Odası Başkanlığına Günday, Seçildi, System.String[]
Kağızman Ziraat Odası Başkanlığına Sülhettin Günday, seçildi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonunda yapılan seçimde 6 aday yarıştı. 71 delegenin 26'sının oyunu alan Sülhettin Günday başkan seçildi.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı olan Günday, yaptığı konuşmada, tüm destekçilerine teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçime, muhtarlar, delegeler, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kağızman, Güncel
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