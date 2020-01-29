Kağızmanlı sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağızmanlı sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Kağızmanlı sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlanıyor

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde minik sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Kağızmanlı sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlanıyor, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde minik sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü Wushu antrenörleri Ferman Büyükdağ, Mehmet Büyükdağ, Hüseyin Örsçelik, Aytaç Turan ve Burhan Kocabey koordinesinde çalışan sporcular, Antalya'da düzenlenecek şampiyonada derecelerle dönme istiyor.

Antrenör Ferman Büyükdağ, yaptığı açıklamada, sporcuları en iyi şekilde hazırladıklarını ifade ederek, "Tek amacımız geleceğimizin teminatı olan bu sporcularımızı vatanımıza, milletimize hayırlı bir nesil olmaları konusunda yetiştirip önce Türkiye sonra Avrupa ve dünya çapında başarılar elde ederek bayrağımızı göklere çıkarmaktır." dedi.

Kağızman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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