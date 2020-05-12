Kağızmanlılar minik Hilal için kök hücre bağışı yaptı - Son Dakika

İzmir'de tedavi gören 1.5 yaşındaki Hilal Yıldız için Kars'ın Kağızman ilçesinde vatandaşlar kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İstiklal Meydanı'ında Türk Kızılayı stantına gelen vatandaşlar, hemşehrileri minik Yıldız için kan ve kök hücre bağışında bulunarak kampanyaya katıldı.

Ege Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi gören Hilal Yıldız, kök hücre bağışı bekliyor.

Baba Yunus Yıldız, yaptığı açıklamada, kızının 21 gündür tedavi gördüğünü ifade ederek, "Kızımın lösemi hastası olduğunu öğrendik kan ve ilik kanseri maalesef. Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde testleri Almanya'ya gönderdik." dedi.