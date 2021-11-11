Kağızmanspor yönetiminden Kaymakam Türkmen'e ziyaret - Son Dakika

Kağızman spor Kulübü Başkanı Canip Korkmaz ve yönetimi, Kaymakam Hamza Türkmen'i ziyaret etti.

Yerel amatör ligde mücadele eden Kağızmanspor'un tarihini ve kulüp çalışmaları hakkında bilgi veren Korkmaz, 150 amatör gencin şu anda çeşitli altyapı yaş kategorilerinde eğitim aldığını söyledi.

Kağızman Kaymakamı Türkmen de altyapıda sporcunun yetiştirilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Altyapıya, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişiminde katkıda bulunmanız memnuniyet verici. Amatör spor kulüpleri her zaman kendi iç dinamikleri ile başarıya koşması çok güzel." dedi.

Başkan Korkmaz ise desteklerinden dolayı Kaymakam Türkmen'e teşekkür etti.