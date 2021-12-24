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KAHEV Batman'da akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı - Son Dakika

KAHEV Batman'da akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı

24.12.2021 13:27

KAHEV Batman'da akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı bağışları ile Kozluk Atatürk ortaokuluna akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı.

KAHEV Batman'da akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı

BATMAN - Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı bağışları ile Kozluk Atatürk ortaokuluna akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı.

Batman'da şimdiye dek 21 tane akıl ve zeka sınıfı varken KAHEV tarafından açılan yeni sınıfla birlikte akıl ve zeka sınıfı sayısı 22'ye çıktı. 22'inci sınıf, KAHEV temsilcisi Doktor Demet Orhan Başer, vakıf üyesi Doktor Gamze Danış ve KAHEV gönüllüsü Doktor Atıf Gür'ün ortak çalışmaları ve destekleriyle açıldı.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı olarak tüm Türkiye'de yaptıkları projelere birini daha eklemenin gururuyla Kozluk'a geldiklerini söyleyen Dr. Demet Orhan Başer, Türkiye çapında 250'inci okul, Batman çapında da ise 22. okulun açılışını yaptıklarını belirtti. Bağışçıların destekleriyle zeka atölyesi sınıfını kurduklarını ifade eden Başer, "Çocuklarımızı burada zeka oyunları ile buluşturduk. Onlara problem çözme yeteneği kazanmak, hayatta zorluklarla karşılaştıklarında mücadele edebilme yetilerinin artması için bu atölyeleri yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda okuma salonu olarak da kullanılan atölyelerimizde çocukları kitapla buluşturup kitap sevgisini aşılamak amaçlarımızdan. Kozluk Atatürk Ortaokulu kalabalık bir okul. Burada ne kadar çocuk atölyelerimizden yararlanabilirse biz kadın hekimler olarak, mutlu oluyoruz. Okulumuza hayırlı olsun diliyorum. Evet, biz okul projelerimize özellikle robotik sınıfları yaparak Türkiye'de 20 ilde robotik sınıfı yaptık. Her ile bir tane robotik sınıf yapmaya 2022 yılında da devam edeceğiz. Aynı zamanda bu şekilde kütüphanelerimiz, zeka sınıflarımız, okul boyama projelerimiz devam edecek" dedi.

Açılışa, Kozluk kaymakamı Eyüp Güngör, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Demir ve Kozluk ilçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Murat Işık katıldı.

KAHEV Batman'da akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı
KAHEV Batman'da akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı
KAHEV Batman'da akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı

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Türkiye, Kozluk, Batman, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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