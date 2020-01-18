Kahev'den Filenin Sultanları'na ithafen 14 yeni burs - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kahev'den Filenin Sultanları'na ithafen 14 yeni burs - Son Dakika Magazin

Kahev'den Filenin Sultanları'na ithafen 14 yeni burs

17 dakika önce

Düzenli olarak bir çocuğa burs imkanı sağlayan Kahev, 14 başarılı sporcuya teşekkür amacıyla 14 yeni öğrenciye daha burs verecek.

Kahev'den Filenin Sultanları'na ithafen 14 yeni burs, System.String[]

Düzenli olarak bir çocuğa burs imkanı sağlayan Kahev, 14 başarılı sporcuya teşekkür amacıyla 14 yeni öğrenciye daha burs verecek.


Bir sosyal medya platformunda, Türkiye'nin her köşesinden ve yurt dışından binlerce kadın hekimin bir araya gelerek maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye destek vermesiyle başlayan iyilik hareketi, 2018 yılının son günü "Kahev – Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı" olarak resmileşti.


Türkiye'nin kültürel, bilimsel ve soysal gelişimine hizmet vermek amacıyla faaliyetlerini devam ettiren Kahev, bugün bin dolayında çocuğa düzenli burs sağlamanın yanında devlet okullarına kütüphane ve laboratuar kurulumu, okul yenilemeleri, kırtasiye yardımları gibi çok sayıda eğitime destek projesini hayata geçiriyor.

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü
Didem Soydan, 'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan takipçisine sert çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin istifası sonrası özeleştiri yaptı: Hata yaptık 'Süper yenge' Irina Morozyuk'un yatak odası paylaşımları sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:36:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahev'den Filenin Sultanları'na ithafen 14 yeni burs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]