Kahev'den Filenin Sultanları'na ithafen 14 yeni burs

Düzenli olarak bir çocuğa burs imkanı sağlayan Kahev, 14 başarılı sporcuya teşekkür amacıyla 14 yeni öğrenciye daha burs verecek.



Bir sosyal medya platformunda, Türkiye'nin her köşesinden ve yurt dışından binlerce kadın hekimin bir araya gelerek maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye destek vermesiyle başlayan iyilik hareketi, 2018 yılının son günü "Kahev – Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı" olarak resmileşti.



Türkiye'nin kültürel, bilimsel ve soysal gelişimine hizmet vermek amacıyla faaliyetlerini devam ettiren Kahev, bugün bin dolayında çocuğa düzenli burs sağlamanın yanında devlet okullarına kütüphane ve laboratuar kurulumu, okul yenilemeleri, kırtasiye yardımları gibi çok sayıda eğitime destek projesini hayata geçiriyor.