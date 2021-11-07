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Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı - Son Dakika

Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı

07.11.2021 12:17
Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı

Karadeniz'de şu ana kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri olarak değerlendirilen Kastamonu'nun Araç ilçesinde Kahin Tepe'de yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü sona erdi.

Karadeniz'de şu ana kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri olarak değerlendirilen Kastamonu'nun Araç ilçesinde Kahin Tepe'de yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü sona erdi.

İlçenin Kahin Tepe mevkisinde 4 yıl önce başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Kazılarda Akeramik Neolitik (çanak çömleksiz Cilalı Taş Devri) döneme ait olduğu düşünülen tapınak, dikili taş, adak çukurları ve "nitelikli heykeltıraşlık" eserlere ulaşılması, arkeolog ve tarihçileri heyecanlandırıyor.

Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.

Farklı üniversitelerden 20 öğrenci ile akademisyenlerin katıldığı kazı çalışmasının bu yılki bölümü sona erdi.

Bölgede yontu sanatı gelişmiş

Ayengin, AA muhabirine, Kahin Tepe kazılarında bu sene 4. sezonu bitirdiklerini söyledi.

Bu sezon kazılarda önemli buluntulara ulaştıklarını aktaran Ayengin, "Bu sene yaptığımız çalışmalarda Karadeniz Bölgesi'nin en eski Şamanizm ve anamizm buluntularını bulduk. Çok yoğun olarak hayvan heykelleri ve yontular bulduk. Bu sene ilk defa aslan yontusu bulduk. Totem taşları bulduk. Totem taşları yanında çok sayıda küçük yontularla da karşılaştık. Bunlar büyük ihtimalle en erken Kahin Tepeliler tarafından adak olarak bırakılmış." dedi.

Bölgede yontu sanatının geliştiğini vurgulayan Ayengin, "Bu sezon çok verimli geçti diyebiliriz. Önümüzdeki sezonlarda Kahin Tepenin gizemini daha iyi anlayacağız diye umuyorum. Bulduğumuz yontular çok yüksek bir yontu sanatının burada var olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok öneli keşifler bunlar." diye konuştu.

Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı
Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı
Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı
Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı
Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı

Karadeniz, Kastamonu, Taş Devri, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahin Tepe kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı - Son Dakika


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