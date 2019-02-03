Son Dakika Haberleri: Kahin Xavi!..

Kahin Xavi!..

1 saat önce

2019 Asya Kupası öncesi çoğu kişi Katar'ın şampiyonluğa ulaşabileceğini tahmin etmedi.

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2019 Asya Kupası öncesi çoğu kişi Katar'ın şampiyonluğa ulaşabileceğini tahmin etmedi. Daha önce turnuvaya 4 kez kazanan Japonya ve Tottenham'lı Son Heungmin'e sahip Güney Kore favoriler arasında görünüyordu. Ancak Cuma günü oynanan maçta Katar, finalde Japonya'yı 3-1 yenerek kupayı kaldırırken; belki de bir kişi ellerini ovuştururken; milyonlarca kişi onu dinlemediğine pişman oldu...Zira 30 Aralık'ta Katar Haber Kanalı Al Kass'a turnuvayı değerlendiren Xavi, Katar'ın şampiyonluğa ulaşacağını tahmin etti. Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen 39 yaşındaki oyuncu, çeyrek finale çıkacak 8 takımın 7'sini de doğru tahmin etti. Sadece Irak'ın Vietnam'ı geçeceği tahmini yanlış çıktı. Xavi'nin şampiyonluk tahminine çoğu kişi gülerken; bir kişi 139 gülen yüz emojisi

kullandı. Şampiyonluk sonrası gülen yüzü nasıl bir hal aldı acaba?
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:15 

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