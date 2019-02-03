Kahin Xavi!..

2019 Asya
Kupası öncesi çoğu kişi Katar
'ın şampiyonluğa ulaşabileceğini tahmin etmedi. Daha önce turnuvaya 4 kez kazanan Japonya
ve Tottenham
'lı Son Heungmin'e sahip Güney Kore
favoriler arasında görünüyordu. Ancak Cuma günü oynanan maçta Katar, finalde Japonya'yı 3-1 yenerek kupayı kaldırırken; belki de bir kişi ellerini ovuştururken; milyonlarca kişi onu dinlemediğine pişman oldu...Zira 30 Aralık
'ta Katar Haber Kanalı Al Kass'a turnuvayı değerlendiren Xavi
, Katar'ın şampiyonluğa ulaşacağını tahmin etti. Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen 39 yaşındaki oyuncu, çeyrek finale çıkacak 8 takımın 7'sini de doğru tahmin etti. Sadece Irak
'ın Vietnam
'ı geçeceği tahmini yanlış çıktı. Xavi'nin şampiyonluk tahminine çoğu kişi gülerken; bir kişi 139 gülen yüz emojisi
kullandı. Şampiyonluk sonrası gülen yüzü nasıl bir hal aldı acaba?