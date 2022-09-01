KAHİRE, 1 Eylül (Xinhua) -- Mısır 'ın başkenti Kahire 'deki İslam Eserleri Müzesi, 100.000'e yakın tarihi İslami esere ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en büyük İslami eserler müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Kahire, Eylül, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler - Son Dakika

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