Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler

01.09.2022 13:32
Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler

KAHİRE, 1 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi, 100.000'e yakın tarihi İslami esere ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en büyük İslami eserler müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.

KAHİRE, 1 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi, 100.000'e yakın tarihi İslami esere ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en büyük İslami eserler müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler

Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen eserler, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler

Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen eserl eri inceleyen ziyaretçiler, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/ Xinhua)

Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler

Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen eserl erden birinin fotoğraflarını çeken bir erkek, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler

Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret eden bir kadın, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

YORUMLAR
500
Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE 1 EYLÜL AYİNİ FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE 1 EYLÜL AYİNİ
Kaynak: Xinhua

Kahire, Eylül, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement