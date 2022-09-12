Mısırlı Bakan: Mısır İklim Değişikliğinden En Çok Etkilenen Ülkeler Arasında

KAHİRE, 12 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın resmi Ahram Online haber sitesine göre, Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Hani Suveylem Pazar günü, Mısır'ın iklim değişikliğinden dünyanın en çok etkilenen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Mısırlı bakan bu açıklamasını, Mısır'ın Kızıldeniz'deki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te Kasım ayında düzenlenecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP27) ev sahipliği yapma hazırlıkları çerçevesindeki bir çevre ve kalkınma forumunun açılış oturumunda yaptı. Bakan, Mısır'ın su kıtlığı, yüksek sıcaklık, erozyon ve tatlı suya deniz suyunun karışmasından muzdarip olduğunu belirtti.

Suveylem; nüfustaki artışlar, istikrarsız su payları (Nil gibi nehirlerden) ve iklim etkilerinin, birçok ülkede içme, tarım ve endüstriyel amaçlar için kullanılan suyun kıtlığına yol açtığını da sözlerine ekledi. Tüm ülkeleri aşırı iklimle mücadele konusunda işbirliğini güçlendirmeye çağıran Bakan, su sektörü, gıda ve tarımın küresel iklim gündemine alınması gerektiğini vurguladı. Suveylem, Mısır'ın çiftçilere suyu daha iyi ulaştırmak için kanalların rehabilitasyonunu da içeren su yönetimini iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti ve suyun tarım ve gıda güvenliğinde kilit bir unsur olduğunu söyledi. Bakan, suyu tuzdan arındırma projelerinin genişletilmesi ve atık suyun yeniden kullanılması için daha az maliyetli ve daha verimli yollar üzerinde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.