Uzmanlar: ABD'deki Müslümanlar 11 Eylül'den Sonra Hala İslamofobiye Maruz Kalıyor

KAHİRE, 15 Eylül (Xinhua) -- ABD'li uzmanlar, 11 Eylül terör saldırılarının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman toplumun hala devamlı nefret, zorbalık, ayrımcılık ve şiddete maruz kaldığını kaydetti. Al-Jazeera İngilizce haber kanalının saldırıların 21. yıl dönümünde yaptığı haberine göre, 11 Eylül saldırıları Müslümanlara karşı nefret suçları, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı açısından yeni bir çağı başlattı. 11 Eylül 2001'den hemen sonra ABD'de Müslümanlara yönelik nefret suçları hızla arttı ve hala yükseliş eğiliminde bulunuyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin Los Angeles bölümünün yönetici direktörü Hussam Ayloush, "Müslümanlar, 11 Eylül saldırılarını izleyen senelerde İslamofobikler ve medya tarafından sürdürülen klişelerin bir sonucu olarak nefret, zorbalık ve ayrımcılığın hedefi olmayı sürdürüyor" dedi. Ayloush, İslamofobi sorununu, ABD hükümetinin suçlanacak ortak bir "düşmana" ihtiyaç duymasına bağladı. Rice Üniversitesi'nin Houston'daki Boniuk Dini Hoşgörü Enstitüsü Müdür Yardımcısı Zahra Jamal, Müslümanların toplam yüzde 62'sinin din temelli düşmanlık hissettiğini ve yüzde 65'inin diğer kesimler tarafından saygısızlık edildiğini hissettiğini söyledi. Uzman öte yandan ABD'nin Yerli Amerikalılar, Afrikalı Amerikalılar, Yahudiler ve Asyalı Amerikalıların da aralarında olduğu etnik ve dini grupları "insanlıktan çıkaran ve marjinalleştiren" uzun bir geçmişi bulunduğunu da belirtti ve süper gücü bu sorunu doğrudan çözmeye çağırdı.