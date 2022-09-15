Mısır, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Diyalog Ortağı Oluyor - Son Dakika
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Mısır, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Diyalog Ortağı Oluyor

15.09.2022 10:19
Mısır, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Diyalog Ortağı Oluyor

KAHİRE, 15 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, Mısır'ın Çarşamba günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Shanghai İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katılmak için bir mutabakat zaptı imzaladığını bildirdi.

KAHİRE, 15 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, Mısır'ın Çarşamba günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Shanghai İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katılmak için bir mutabakat zaptı imzaladığını bildirdi. Mutabakat Zaptı, Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısı öncesinde, Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza tarafından imzalandı. Mısır'ın açıklamasına göre, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı, Zhang ile yaptığı görüşmede, Mısır'ın bir diyalog ortağı olarak örgüte katılımının, grup üyeleriyle ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve turizm gibi bir dizi alanda işbirliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bakan yardımcısı, bunun aynı zamanda "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemeye" yönelik bir adım olduğunu da sözlerine ekledi. Zhang ise Mısır'ı diyalog ortağı olarak memnuniyetle karşıladığını ve örgütün önümüzdeki aşamada Mısır ile verimli bir işbirliği arzusunda olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Özbekistan, Shanghai, Eylül, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Diyalog Ortağı Oluyor - Son Dakika

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