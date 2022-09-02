Mısırlı Araştırmacıya Göre Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Küresel Hizmet Ticaretine Destek Olacak - Son Dakika
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Mısırlı Araştırmacıya Göre Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Küresel Hizmet Ticaretine Destek Olacak

02.09.2022 18:33
Mısırlı Araştırmacıya Göre Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Küresel Hizmet Ticaretine Destek Olacak

KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Mısırlı bir siyasal ekonomi araştırmacısı, 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) dünya hizmet ticaretinin toparlanması için bir platform oluşturduğunu söyledi.

KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Mısırlı bir siyasal ekonomi araştırmacısı, 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) dünya hizmet ticaretinin toparlanması için bir platform oluşturduğunu söyledi. Kahire Merkezli Arap Araştırma ve Çalışmalar Merkezi (ACRS) danışmanı Abu Bakr al-Deeb, "Bu fuarın önceki yıllardaki organizasyonları birçok ülke, kurum ve firmaya işbirliği yollarını artırma ve uluslararası ticaret hizmetlerini ilerletme konusunda yardımcı oldu" diyerek bu yılki fuarda daha fazla katılımcının yer alması için teşvikte bulunduklarını ekledi. 2022 CIFTIS "Daha iyi kalkınma için işbirliği, daha yeşil bir gelecek için inovasyon yap" temasıyla 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Mısırlı araştırmacı Xinhua'ya kısa süre önce verdiği röportajda, hizmet sektörünün Kovid-19 pandemisinin hemen ardından gelen dönemde Çin ve diğer ülkelerin ekonomik toparlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Çin'in dışa açılma politikasından övgüyle söz eden al-Deeb, dünya istikrarsız ekonomik şartlar altında bulunurken CIFTIS'nin istikrarlı olarak düzenlenmesinin Çin'in dışa açıklığını gösterdiğini söyledi. 2022 CIFTIS'nin "Uluslararası ekonomiyi, ticari hareketleri ve tedarik zincirini vuran mevcut güçlüklere rağmen Çin'in dünyaya açılma seyrini ilerleten bir güç veya etki" olduğunu söyleyen Mısırlı araştırmacı, "Çin'in daha ileri seviyede dışa açılma vaadi, yabancı kuruluşların Çin içindeki veya kendi aralarındaki işlerini genişletmeleri için büyük bir fırsat" dedi. Aynı zamanda Çin'in, halkı için refah yaratma ve dünyanın dört bir yanından farklı ülke ve mali kuruluşlarla işbirliğini geliştirme yollarının hiçbirinden vazgeçmek istemediğinin de altını çizen Al-Deeb, hizmet sektörünün başta teknoloji ve finansal aracılar ve brokerlarla ilişkili hizmetlerde olmak üzere kayda değer bir büyüme yaşadığına ve güçlü bir performans sergilediğine işaret etti. Tüm finansal kuruluşların yeni ticaret ve pazarlama fırsatları arayışında olduğunu belirten araştırmacı, 2022 CIFTIS'nin birçok ülkeden şirketin Çin'de yatırım ve ticari alışverişini artırması için ilerici bir kanal sunacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısırlı Araştırmacıya Göre Çin'in Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Küresel Hizmet Ticaretine Destek Olacak - Son Dakika

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