Çin-Mısır İlişkilerinin İlerlemesine Atfen Kahire'de Sempozyum Düzenlendi

KAHİRE, 20 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de Salı günü, Çin ve Mısır'ın son 10 yılda ikili ilişkileri geliştirmede kaydettiği dikkate değer ilerlemeye atfen bir sempozyum düzenlendi.

Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG) sponsorluğunda düzenlenen sempozyumda, Çin'in Mısır Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhang Tao, iki ülke arasında son 10 yılda sağlanan verimli işbirliğini takdir etti.

Zhang, son 10 yılda Çin ile Mısır arasında sıklıkla gerçekleşen üst düzey alışverişin karşılıklı siyasi güveni pekiştirdiğini ve bu dönemde ikili ticaret hacminin neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 20 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

Zhang, Çinli şirketler tarafından inşa edilen, Mısır'ın yeni idari başkentinin merkezi iş bölgesindeki simge projeler, Mısır'ın ilk elektrikli hafif raylı ulaşım sistemi ve Mısır'ın kuzeybatısındaki Yeni Alamein Şehri için "Çin ve Mısır arasındaki pragmatik işbirliğinin yeni sembolleri" haline geldi dedi.

Çinli maslahatgüzar, bu projelerin bir Arap ülkesi olan Mısır'da çok sayıda profesyonel ve teknik personel yetiştirilmesini sağladığını, Mısır'ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Mısır'ın eski başbakanı ve Şeref Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı Başkanı İsam Şeref, diplomatik bağlar güçlenirken Mısır ile Çin arasındaki ikili ticaretin son 10 yılda patlama yaptığını söyledi.

Şeref, Çin'in Kovid-19 pandemisiyle mücadelede Mısır'a yaptığı cömert yardımlardan ve Mısır'ı Kovid-19 aşıları üretebilen ilk Afrika ülkesi haline getirmesinden övgüyle söz etti.

Çin dili profesörü ve Ain Shams Üniversitesi Al-Alsun (Diller) Fakültesi Dekan Yardımcısı Nasser Abdel-Aal da Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde iki devletin enerji, inşaat ve ulaşım alanlarında bir dizi projenin inşasında işbirliği yaptığını belirtti ve verimli Çin-Mısır işbirliğine övgüde bulundu.

Çin Uluslararası İletişim Grubu'nun Avrupa ve Afrika Merkezi Başkanı Hu Baomin, Çin'den video konferans aracılığıyla yaptığı bir konuşmada, "Çin-Mısır ilişkileri sadece Çin ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliği için değil, aynı zamanda Çin ile gelişmekte olan ülkeler arası işbirliği için de bir modeldir" dedi.