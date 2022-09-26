Mısır Ortaokullarda Çince Öğretmek İçin Pilot Program Başlattı - Son Dakika
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Mısır Ortaokullarda Çince Öğretmek İçin Pilot Program Başlattı

26.09.2022 11:44
Mısır Ortaokullarda Çince Öğretmek İçin Pilot Program Başlattı

KAHİRE, 26 Eylül (Xinhua) -- Mısır'da ortaokullarda Çince öğretimi için bir pilot program ve Mısırlı öğretmenler için de bir eğitim programı başlatılması dolayısıyla Kahire Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nde Pazar günü bir tören düzenlendi.

KAHİRE, 26 Eylül (Xinhua) -- Mısır'da ortaokullarda Çince öğretimi için bir pilot program ve Mısırlı öğretmenler için de bir eğitim programı başlatılması dolayısıyla Kahire Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nde Pazar günü bir tören düzenlendi. Çin'in Mısır Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhang Tao video mesajında, Mısır'daki 12 devlet ortaokulunun bu pilot programa dahil edileceğini ve bunun Mısır ortaokullarında Çince dil eğitimi için yeni bir başlangıç noktası olacağını söyledi. Zhang'a göre, 2020 yılının Eylül ayında Çin ve Mısır, Mısır'daki ilk ve ortaokullarda Çince'nin seçmeli ikinci yabancı dil olarak öğretilmesi için bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Zhang, Çin ve Mısır'ın okullar arası işbirliği, mesleki eğitim, ortak yetenek eğitimi ve bilimsel araştırma işbirliği konularında büyük ilerleme kaydettiklerini sözlerine ekledi. Mısır Eğitim ve Teknik Eğitim Bakan Yardımcısı Mohamed Megahed de, Mısır ve Çin'in son yıllarda eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirdiğini söyledi. Her iki tarafın ortak çabaları sayesinde, pilot programın planlanandan bir yıl önce başlatıldığını belirten Megahed, programın daha fazla Mısırlının Çin hakkında daha çok bilgi sahibi olmasına yardımcı olacağını umduğunu sözlerine ekledi. Öğretmenlerin eğitim programı 10 gün sürecek ve öğretme yöntemleri, dil eğitimi ve elektronik ders kitaplarının ve uygulamalarının kullanımı hakkında kurslar verilecek. Eğitimden sonra toplam 12 öğretmen Çince dil eğitmeni olarak göreve başlayacak.

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Kaynak: Xinhua

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