Mısır, Kaçırılan Antik Heykelini İsviçre'den Geri Aldı - Son Dakika
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Mısır, Kaçırılan Antik Heykelini İsviçre'den Geri Aldı

28.09.2022 11:44
Mısır, Kaçırılan Antik Heykelini İsviçre'den Geri Aldı

KAHİRE, 28 Eylül (Xinhua) -- Mısır, başka ülkelerde yasadışı olarak bulundurulduğu düşünülen binlerce tarihi eserini kurtarma çabaları kapsamında Salı günü İsviçre'ye kaçırılan eski bir Mısır heykelini geri aldı.

KAHİRE, 28 Eylül (Xinhua) -- Mısır, başka ülkelerde yasadışı olarak bulundurulduğu düşünülen binlerce tarihi eserini kurtarma çabaları kapsamında Salı günü İsviçre'ye kaçırılan eski bir Mısır heykelini geri aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın İsviçre Konfederasyonu Büyükelçisi Wael Gad, Çocuk Horus'u taşıyan Tanrıça İsis'in bronz heykelini teslim aldı" denildi. Eserin tarihi, antik Mısır'ın geç dönemine (MÖ 664-MÖ 332) kadar uzanıyor. Açıklamada, "Mısır, kaçırılan Mısır antik eserlerinin geri alınmasına ve anavatanlarına iade edilmesine büyük önem veriyor" denildi. Bakanlık, Haziran ayında, taş bir Sfenks heykeli ve antik yazıtlı bir taş panel de dahil olmak üzere İsviçre'deki az sayıda antik Mısır eserinin ülkeye gelmek üzere olduğunu ve bu eserlerin 2021'de büyükelçiliğe teslim edildiğini açıklamıştı. Mısır Eylül ayında, ABD'den 16, Belçika'dan 2 eserini kurtardı.

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Kaynak: Xinhua

İsviçre, Eylül, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Kaçırılan Antik Heykelini İsviçre'den Geri Aldı - Son Dakika

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