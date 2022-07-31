Mısır'da, Bir Güneş Tapınağına Ait Kalıntılar Bulundu

KAHİRE, 31 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'da İtalyan ve Polonyalı arkeologlardan oluşan bir arkeoloji ekibi, başkent Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesinde yer alan Firavun Nyusserre Tapınağı altında, kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntılarını ortaya çıkardı. Binanın Eski Mısır'ın Beşinci Hanedan döneminden (MÖ 2465-2323) kalan kayıp "güneş tapınakları"ndan biri olduğu düşünülüyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesindeki Firavun Nyuserre Tapınağı'nın altında ortaya çıkarılan kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntıları görülüyor, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesindeki Firavun Nyuserre Tapınağı'nın altında ortaya çıkarılan kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntılarının olduğu arkeolojik alan görülüyor, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesindeki Firavun Nyuserre Tapınağı'nın altında ortaya çıkarılan kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntılarının olduğu arkeolojik alan görülüyor, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)