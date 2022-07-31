Mısır'da, Bir Güneş Tapınağına Ait Kalıntılar Bulundu - Son Dakika
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Mısır'da, Bir Güneş Tapınağına Ait Kalıntılar Bulundu

31.07.2022 16:03
Mısır'da, Bir Güneş Tapınağına Ait Kalıntılar Bulundu

KAHİRE, 31 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'da İtalyan ve Polonyalı arkeologlardan oluşan bir arkeoloji ekibi, başkent Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesinde yer alan Firavun Nyusserre Tapınağı altında, kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntılarını ortaya çıkardı.

KAHİRE, 31 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'da İtalyan ve Polonyalı arkeologlardan oluşan bir arkeoloji ekibi, başkent Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesinde yer alan Firavun Nyusserre Tapınağı altında, kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntılarını ortaya çıkardı. Binanın Eski Mısır'ın Beşinci Hanedan döneminden (MÖ 2465-2323) kalan kayıp "güneş tapınakları"ndan biri olduğu düşünülüyor.

Mısır'da, Bir <a class='keyword-sd' href='/gunes/' title='Güneş'>Güneş</a> Tapınağına Ait Kalıntılar Bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesindeki Firavun Nyuserre Tapınağı'nın altında ortaya çıkarılan kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntıları görülüyor, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Mısır'da, Bir Güneş Tapınağına Ait Kalıntılar Bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesindeki Firavun Nyuserre Tapınağı'nın altında ortaya çıkarılan kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntılarının olduğu arkeolojik alan görülüyor, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Mısır'da, Bir Güneş Tapınağına Ait Kalıntılar Bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Abusir bölgesindeki Firavun Nyuserre Tapınağı'nın altında ortaya çıkarılan kerpiçten yapılmış bir binanın kalıntılarının olduğu arkeolojik alan görülüyor, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

YORUMLAR
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Mısır'da 4 bin 500 yıllık bir güneş tapınağına ait kalıntılar bulundu Mısır'da 4 bin 500 yıllık bir güneş tapınağına ait kalıntılar bulundu
Kaynak: Xinhua

Arkeoloji, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da, Bir Güneş Tapınağına Ait Kalıntılar Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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