KAHİRE, 4 Ağustos (Xinhua) -- Mısır ve Güney Kore 'ye ait uçaklar Çarşamba günü birlikte Piramitler Hava Gösterisi 2022'yi gerçekleştirdi. Giza Piramitleri'nin etkileyici manzarası üzerinde gerçekleştirilen gösteriye, Mısır hava kuvvetlerine bağlı " Gümüş Yıldızlar" hava akrobasi ekibi ile Güney Kore'nin "Kara Kartallar" hava akrobasi ekibi katıldı. Kahire şehir merkezinden de görülebilen gösteri çerçevesinde Kahire üzerinden bayraklar taşıyan helikopterler geçiş yaptı.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mısır'da Giza Piramitleri Üzerinde Hava Akrobasi Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika

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