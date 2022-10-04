Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor - Son Dakika
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Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor

04.10.2022 13:52
Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor

KAHİRE, 4 Ekim (Xinhua) -- Kahire'deki Mısır Müzesi'nde, Mısırbilim alanının oluşturulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. yıldönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Tanis Hazinesi sergisi açıldı.

KAHİRE, 4 Ekim (Xinhua) -- Kahire'deki Mısır Müzesi'nde, Mısırbilim alanının oluşturulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. yıldönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Tanis Hazinesi sergisi açıldı.

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in gümüşten tabutu görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisini gezenler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in altın sandaletleri görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in takıları görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor - Son Dakika

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