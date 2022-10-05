Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç - Son Dakika
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Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç

05.10.2022 19:12
Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç

KAHİRE, 5 Ekim (Xinhua) -- Mısırlı bir siyasi analist, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, Afrika'nın gelişimine katkıda bulunduğu için Çin ve Afrika ülkeleri arasındaki işbirliği açısından "itici bir güç" olduğunu belirtti.

KAHİRE, 5 Ekim (Xinhua) -- Mısırlı bir siyasi analist, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, Afrika'nın gelişimine katkıda bulunduğu için Çin ve Afrika ülkeleri arasındaki işbirliği açısından "itici bir güç" olduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Konseyi Direktörü İzzet Saad kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Afrika ülkeleri arasında Çin'in güvenilir bir ortak olduğu ve Çin-Afrika işbirliğinde büyük bir güven ve itibar olduğuna dair ortak bir kanı var" dedi. Mısır da dahil olmak üzere Afrika Birliği üye ülkelerinin çoğunu Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortakları olarak değerlendiren Saad, inisiyatifin Afrika ülkelerindeki altyapının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere Afrika kıtasına birçok fayda sağladığını vurguladı.

Saad, "Çin'in Afrika'da taşımacılık, üretim, çevre, insani gelişme ve sağlık alanlarında büyük yatırımları var" dedi. Uzman, bazı Batılı ülkelerin çoğu zaman belli şartlarda kalkınma yardımı ile sınırlı olarak sağladığı desteğin aksine, "Çin'in Afrika'ya verdiği destekte büyük bir çeşitlilik olduğunu" söyledi. Çin'in, yardımlarıyla ilgili herhangi bir koşul koymadığına işaret eden Saad, desteğin daha çok yoksullukla mücadele ve Afrika ülkeleri için kapsamlı bir kalkınma elde etme amaçlı olduğunu ifade etti. Saad, "Çin, ücretsiz olarak aşı sağlayarak ve hatta Mısır'da üretmeyi kabul ederek, ülkedeki Kovid-19 pandemisiyle mücadele için büyük çaba gösterdi. Çin, Afrika ülkelerinde de halk sağlığını desteklemede büyük bir üne sahip" dedi. Uzman, Çin'in pek çok Afrika ülkesindeki kapsamlı kalkınma planları konusunda büyük destek verdiğini de belirtti.

Saad, taraf olan ülkeler arasındaki sağlıklı ilişkilerin tüm olası yönlerini içerdiğine inandığı inisiyatifin, ekonomik işbirliği, altyapı, ulaşım, ticaret alışverişi, dijital devrim, sanayi, kültürel destek ve etkileşim gibi konularla ilgilendiğini belirtti. Uzman, "Bu yüzden de inisiyatif kapsamlı ve taraflar arasında eşitliğe dayanıyor ve bu da Afrika ülkelerine inisiyatife katılmaları yönünde güven veriyor" dedi. Saad, Çin'in insanlık için ortak bir geleceği paylaşan bir toplum inşa etme, ayrıca ortak ve kazan-kazan ilkesine dayanan kalkınmayı sağlama önerisinden övgüyle bahsetti. "Bu noktalar çok önemli ve Afrika-Çin ilişkilerinin genel çerçevesini formüle ediyor" diyen Saad, Çin'in genelde uyguladığı siyasi ve ekonomik ilkelerin Afrika ülkelerinin desteklediklerine benzer olduğuna dikkati çekti. Eski Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan ve 2004 ile 2019 yıllarında Çin'i birçok kez ziyaret eden uzman, "Bu nedenle Çin ile işbirliği her zaman memnuniyet verici ve güvenilir" dedi. Çin'deki kalkınmanın "etkileyici ve harika" olduğunu söyleyen Saad, "Çin, sadece ekonomik ve altyapı gelişimi açısından değil, toplumsal kalkınma açısından da bütün standartlarda bir mucizeyi gerçekleştirmeyi başardı" dedi. Eski diplomat, Çin'in kalkınma deneyiminin Afrika ülkelerinin büyük çoğunluğu için ilham verici bir deneyim olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç - Son Dakika
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