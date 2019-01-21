Kahire'de 200'den Fazla Güvercin Türüne Ziyaretçilerden Büyük İlgi
20 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire, bugünlerde dünyanın en büyük güvercin panayırına ev sahipliği yapıyor.
Mısır
'ın başkenti Kahire
, bugünlerde dünyanın en büyük güvercin panayırına ev sahipliği yapıyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:37
Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi
Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı
Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı