Son Dakika Haberleri: Kahire'de 200'den Fazla Güvercin Türüne Ziyaretçilerden Büyük İlgi

Kahire'de 200'den Fazla Güvercin Türüne Ziyaretçilerden Büyük İlgi

20 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire, bugünlerde dünyanın en büyük güvercin panayırına ev sahipliği yapıyor.

">
Mısır'ın başkenti Kahire, bugünlerde dünyanın en büyük güvercin panayırına ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:37 

Mısır, Kahire, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı

Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 20:57:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahire'de 200'den Fazla Güvercin Türüne Ziyaretçilerden Büyük İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]