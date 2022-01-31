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Kahire'de 3. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika

Kahire'de 3. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

31.01.2022 23:26

- Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın 3'üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.

- Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın 3'üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeydoğusundaki Ain Shams bölgesinde bir binanın 3'üncü katında bulunan dairenin penceresinden sarkan küçük çocuk son anda kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açarken, alt katta oturan komşular camdan yukarı çıkarak küçük çocuğu kurtardı.

Çevredekiler tarafından anbean kaydedilen kurtarma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki Mısırlı genç "kahraman" ilan edildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kahire'de 3. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
Kahire'de 3. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

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Kahire, Mısır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahire'de 3. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahire'de 3. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika
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