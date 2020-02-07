Kahire'de Arap İsrail zirvesi planlandığı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahire'de Arap İsrail zirvesi planlandığı iddiası - Son Dakika

Kahire'de Arap İsrail zirvesi planlandığı iddiası

14 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ile birçok Arap ülkesinden liderlerin katılacağı bir zirve için yoğun çalışmalar yürütüldüğü iddia edildi.

Kahire'de Arap İsrail zirvesi planlandığı iddiası, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ile birçok Arap ülkesinden liderlerin katılacağı bir zirve için yoğun çalışmalar yürütüldüğü iddia edildi.

"İsrael Today" gazetesi internet sitesi, adını vermediği üst düzey bir Arap diplomata dayandırdığı haberinde, ABD, İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan arasında gelecek birkaç hafta içinde Kahire'de yapılması planlanan bir zirve için yoğun iletişim yürütüldüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da birkaç aydan bu yana söz konusu zirve için yoğun iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Haberde, zirveye ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Bahreyn ve Umman'ın katılacağı bildirildi.

Zirveye Ürdün'ün de davet edildiği ancak Kral 2. Abdullah'ın henüz kararını kesinleştirmediği aktarılan haberde, Kral 2. Abdullah'ın, zirveye Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katılmasını istediği vurgulandı.

Bu arada, Arap İsrail zirvesinin martta İsrail'de yapılması planlanan seçimler öncesinde gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Söz konusu muhtemel zirveyle ilgili adı geçen ülkelerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kahire, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump aklandı ABD borsaları rekor kırdı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Hindistan'daki ABD Büyükelçiliği bahçesinde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 05:10:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahire'de Arap İsrail zirvesi planlandığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]