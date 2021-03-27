Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı - Son Dakika

Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı
27.03.2021 14:51
Kahire'de bina çöktü: 8 ölü 29 yaralıMısır, (DHA)- Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Kahire'de bina çöktü: 8 ölü 29 yaralı
Mısır, (DHA)- Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü. Yerel medya, başkent Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü aktardı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Kahire Valiliği tarafından yapılan açıklmada, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü ve binadaki incelemeler için ekip kurulduğu belirtildi.
Son Dakika Yakın çevresinden açıklama: Emre Belözoğlu bir şartla kalır, o da şampiyonluk gelirse Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı