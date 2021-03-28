Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı. Mısır resmi gazetesi El-Ahram'da yer alan habere göre, sivil savunma ekipleri, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde çöken binanın enkazında yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Yıkım nedeniyle 23 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kaydedilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Çöken binanın yıkılma nedenine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, ismi açıklamayan bazı kaynaklar binanın temelinde yapılan tadilatların çöküşe neden olduğunu ifade ediyor. Binanın enkazında 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Yıkıldığı sırada binada bulunan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi alınamazken, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı ifade edilmişti.

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