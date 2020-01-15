Kahire'de ofisi basılan Anadolu Ajansı için Dışişleri Bakanlığından sert kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Kahire'de Anadolu Ajansı bürosunun Mısır'lı güvenlik güçlerince basılarak çalışanların gözaltına alınmasına yönelik kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Kahire'de yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Anadolu Ajansı'nın Kahire bürosuna dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz. AA'ya yönelik bu şiddet eylemi, Mısır'daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır. Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire bürosunun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)