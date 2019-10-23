Son Dakika Haberleri: - Kahire'de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastı
Son Dakika Güncel - Kahire'de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastı

- Kahire'de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastı

1 saat önce

- Kahire'de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastıKAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kahire Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

- Kahire'de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastı

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kahire Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dün gece şiddetli yağışlar su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle Kahire Uluslararası Havalimanı'nın iç hatlar terminalini su bastı. Bazı uçuşlar, terminali su basması nedeniyle askıya alındı. Kentin bazı kesimlerinde sel nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, caddeleri su bastı.

Şiddetli yağışların bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor. Kahire başta olmak üzere yağışların etkili olduğu Gize ve Kalyubiye'de bazı bölgelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

- Kahire'de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastı

Kahire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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