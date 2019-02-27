Kahire'de tren istasyonunda yangın: 12 ölü
2 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:45
Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti
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