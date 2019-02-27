Son Dakika Haberleri: Kahire'de tren istasyonunda yangın: 12 ölü

Kahire'de tren istasyonunda yangın: 12 ölü

2 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kahire'de tren istasyonunda yangın: 12 ölü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:45 

Mısır, Kahire, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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