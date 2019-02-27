Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın (4)
1 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı.
Ölü ve yaralı sayısına dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, yerel medya çıkan yangında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını yazdı.
Yangının henüz çıkış nedeni bilinmezken istasyona itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:14 Kaynak: DHA
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