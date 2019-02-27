Son Dakika Haberleri: Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın (4)

Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın (4)

1 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı.

Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın (4), System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı.

Ölü ve yaralı sayısına dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, yerel medya çıkan yangında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını yazdı.

Yangının henüz çıkış nedeni bilinmezken istasyona itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:14 Kaynak: DHA

Mısır, Kahire, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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