Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın: Ölü ve Yaralılar Var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda büyük bir yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda büyük bir yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde itfaiye araçları ve ambülansların olay yerine intikal ettiği, yangında yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.



Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşılıyor.



Mısır resmi makamlarından yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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