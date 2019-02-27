Son Dakika Haberleri: Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın: Ölü ve Yaralılar Var

Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın: Ölü ve Yaralılar Var

57 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda büyük bir yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın: Ölü ve Yaralılar Var, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda büyük bir yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde itfaiye araçları ve ambülansların olay yerine intikal ettiği, yangında yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşılıyor.

Mısır resmi makamlarından yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Mısır, Kahire, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti Jess Molho, Katıldığı Canlı Yayında Defne Joy Foster'ın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Anlattı

Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın: Ölü ve Yaralılar Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]