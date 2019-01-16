Son Dakika Haberleri: Kahire'deki Kukla Gösterisine Büyük İlgi

Kahire'deki Kukla Gösterisine Büyük İlgi

1 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de kukla gösterisi büyük ilgi gördü.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de kukla gösterisi büyük ilgi gördü. Mısır Eski Eserler Bakanlığı'nın işbirliğiyle yapılan festival eski şehrin merkezinde sahne kurularak yapıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:13 

Mısır, Kahire, Dünya
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