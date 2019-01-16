Kahire'deki Kukla Gösterisine Büyük İlgi
1 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de kukla gösterisi büyük ilgi gördü.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'de kukla gösterisi büyük ilgi gördü. Mısır Eski Eserler Bakanlığı'nın işbirliğiyle yapılan festival eski şehrin merkezinde sahne kurularak yapıldı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:13
Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı
Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı
"Selfie Çeken Şeytan" Heykeli İspanya'yı Karıştırdı
Direksiyondaki Anne, Araçtan Düşen Çocuğunu Fark Etmeden Yoluna Devam Etti