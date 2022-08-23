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Türk İş İnsanları Kahire'de

23.08.2022 21:44
Türk İş İnsanları Kahire'de

Kahire merkezli Liberal Demokrasi Enstitüsü Genel Başkanı Mısırlı Dalia Ziada, bugün Türk iş insanlarından oluşan bir heyetin Kahire’yi ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaretin, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) organizasyonu ile düzenlediği belirtildi.

TÜRK İŞ İNSANLARI KAHİRE'DE

Kahire merkezli Liberal Demokrasi Enstitüsü Genel Başkanı Mısırlı Dalia Ziada, bugün Türk iş insanlarından oluşan bir heyetin Kahire'yi ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaretin, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) organizasyonu ile düzenlediği belirtildi.

Kahire merkezli düşünce kuruluşu Liberal Demokrasi Enstitüsü Genel Başkanı Dalia Ziada, Türk iş insanlarından oluşan bir heyetin Mısırlı iş insanlarıyla Türkiye-Mısır ticaretini görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ziada şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Türk işadamlarından oluşan bir heyet, Mısırlı işadamları ve yetkililerle Türkiye-Mısır ticaretinin nasıl geliştirilebileceğini görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret etti. Her iki ülkenin de değer kaybeden para birimleri ve coğrafi yakınlığı, onları mükemmel ekonomik ortak yapabilir."

TİM'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk iş adamlarının Kahire ziyareti, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve TİM'in organizasyonu ile yapıldı.

Sitede, "Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz organizasyonu ile 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Meclisimiz Başkanı Sn. Mustafa Gültepe başkanlığında Mısır'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup,  Kahire şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Mısır'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir" bilgisi yer aldı.

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Kaynak: ANKA

Demokrasi, Türkiye, Kahire, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk İş İnsanları Kahire'de - Son Dakika

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