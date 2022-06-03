KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Bisiklet maratonundan detay görüntüler
Maratona katılanlardan Şirin İmam ile röportaj
Maratona katılanlardan Ammar Muhammed ile röportaj KAHİRE- Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'de yüzlerce kişini katılımıyla maraton düzenlendi. Katılımcılar, başkentteki Spor Kenti'nden başlayarak Mısır Olimpiyat Kenti'ne kadar olan parkuru tamamlamak için pedal çevirdi.
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