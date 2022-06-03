KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika
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KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

03.06.2022 13:05

Bisiklet maratonundan detay görüntüler Maratona katılanlardan Şirin İmam ile röportaj Maratona katılanlardan Ammar Muhammed ile röportaj KAHİRE- Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Mısır'ın başkenti...

Bisiklet maratonundan detay görüntüler

Maratona katılanlardan Şirin İmam ile röportaj

Maratona katılanlardan Ammar Muhammed ile röportaj KAHİRE- Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'de yüzlerce kişini katılımıyla maraton düzenlendi. Katılımcılar, başkentteki Spor Kenti'nden başlayarak Mısır Olimpiyat Kenti'ne kadar olan parkuru tamamlamak için pedal çevirdi.

KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

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Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHİRE- Mısırlılar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika


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